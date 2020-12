Elezioni Usa, proteste pro Trump: feriti e arresti a Washington (Di domenica 13 dicembre 2020) Washington, 13 dic. (Adnkronos) - Almeno quattro persone sono state accoltellate sabato sera durante le proteste post-elettorali organizzate dai Proud Boys e che si sono svolte a Washington. Lo ha reso noto l'ufficio per gli affari pubblici del dipartimento di polizia di Washington, mentre l'ufficio della sindaca Muriel Bowser ha parlato di due agenti di polizia con ferite non letali e due civili con ferite lievi. Almeno 23 persone sono state invece arrestate durante le proteste 'Stop the Steal', ha detto l'ufficio del sindaco citato dalla Cnn. Centinaia di Proud Boys si sono riuniti davanti alla Corte Suprema e al Freedom Plaza per protestare contro i risultati delle Elezioni presidenziali e hanno marciato verso il Campidoglio e il centro di Washington. La maggior ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020), 13 dic. (Adnkronos) - Almeno quattro persone sono state accoltellate sabato sera durante lepost-elettorali organizzate dai Proud Boys e che si sono svolte a. Lo ha reso noto l'ufficio per gli affari pubblici del dipartimento di polizia di, mentre l'ufficio della sindaca Muriel Bowser ha parlato di due agenti di polizia con ferite non letali e due civili con ferite lievi. Almeno 23 persone sono state invece arrestate durante le'Stop the Steal', ha detto l'ufficio del sindaco citato dalla Cnn. Centinaia di Proud Boys si sono riuniti davanti alla Corte Suprema e al Freedom Plaza per protestare contro i risultati dellepresidenziali e hanno marciato verso il Campidoglio e il centro di. La maggior ...

