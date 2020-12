Eleven Sports, novità per i tifosi della Serie C: continua la partnership con YouTube. I dettagli (Di domenica 13 dicembre 2020) Da oggi la Serie C è anche su YouTube con Eleven Sports.La nota emittente streaming britannica, che ha annunciato la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare di Serie C su Facebook e YouTube - da novembre aveva iniziato a trasmettere le partite gratuitamente dopo i gravi disservizi di inizio stagione -, da oggi, offre ai propri utenti la possibilità di seguire i match di Lega Pro anche sul proprio canale YouTube.La doppia alternativa del provider internazionale permette di offrire agli abbonati una nuova opzione: continuare a vedere tutte le partite in programma nel palinsesto di Eleven sulla piattaforma ElevenSports.it, come fatto fino ad ora, oppure iscriversi mensilmente su ... Leggi su mediagol (Di domenica 13 dicembre 2020) Da oggi laC è anche sucon.La nota emittente streaming britannica, che ha annunciato la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare diC su Facebook e- da novembre aveva iniziato a trasmettere le partite gratuitamente dopo i gravi disservizi di inizio stagione -, da oggi, offre ai propri utenti la possibilità di seguire i match di Lega Pro anche sul proprio canale.La doppia alternativa del provider internazionale permette di offrire agli abbonati una nuova opzione:re a vedere tutte le partite in programma nel palinsesto disulla piattaforma.it, come fatto fino ad ora, oppure iscriversi mensilmente su ...

