Dybala: “Amo la Juventus, si dicono alcune cose per mettermi contro i tifosi” (Di domenica 13 dicembre 2020) Paulo Dybala, attaccante della Juventus, finalmente ha interrotto il periodo negativo, segnando il gol dell’1-0 dei bianconeri a Genova. La “Joya”, intervistato da Sky, ha parlato del suo futuro e di come ha vissuto questo periodo complicato. Queste le sue parole: “Sarebbe bello che si dicesse la verità, parlare di cifre nella situazione in cui siamo adesso mette la gente contro di me, con tutto l’amore che ho la Juventus. Io faccio poche interviste e quando mi fanno parlare cerco di dire la cosa più logica. Non ho nessun problema di contratto, questa cosa viene detta per creare malumori. Io amo la Juventus. Il futuro? L’ho sempre detto. Non parlo mai perché non ho molte cose da dire, però ho un bel rapporto con i tifosi e queste cose vengono dette per metterli ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Paulo, attaccante della, finalmente ha interrotto il periodo negativo, segnando il gol dell’1-0 dei bianconeri a Genova. La “Joya”, intervistato da Sky, ha parlato del suo futuro e di come ha vissuto questo periodo complicato. Queste le sue parole: “Sarebbe bello che si dicesse la verità, parlare di cifre nella situazione in cui siamo adesso mette la gentedi me, con tutto l’amore che ho la. Io faccio poche interviste e quando mi fanno parlare cerco di dire la cosa più logica. Non ho nessun problema di contratto, questa cosa viene detta per creare malumori. Io amo la. Il futuro? L’ho sempre detto. Non parlo mai perché non ho molteda dire, però ho un bel rapporto con i tifosi e questevengono dette per metterli ...

