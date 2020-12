Due manifestazioni diverse per la TAV in Val Susa: ecco il racconto (Di domenica 13 dicembre 2020) Dei cantieri della TAV in Val Susa si dà sempre risalto al movimento che rifiuta la costruzione del passaggio del Treno ad Alta Velocità. La giornata di oggi ha visto invece due manifestazioni parallele per il no e per il sì. Insieme agli attacchi da parte dei No Tav contro le forze dell’ordine e il tentativo di forzare i cancelli dei cantieri già attivi, i media raccontano il contrasto interno nella cittadina. Sui cantieri della Val Susa, due manifestazioni parallele Iniziamo dai Sì Tav che si sono riuniti in Piazza Castello a Torino. Invece i No Tav hanno organizzato un corteo a Giaglione per protestare contro l’ultima ordinanza prefettizia per allargare un cantiere dove presto riprenderanno i lavori. Le parole di Mino Giachino, Sì Tav. La risposta di Francesca Fredani M5S Come referente dei Sì Tav ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Dei cantieri della TAV in Valsi dà sempre risalto al movimento che rifiuta la costruzione del passaggio del Treno ad Alta Velocità. La giornata di oggi ha visto invece dueparallele per il no e per il sì. Insieme agli attacchi da parte dei No Tav contro le forze dell’ordine e il tentativo di forzare i cancelli dei cantieri già attivi, i media raccontano il contrasto interno nella cittadina. Sui cantieri della Val, dueparallele Iniziamo dai Sì Tav che si sono riuniti in Piazza Castello a Torino. Invece i No Tav hanno organizzato un corteo a Giaglione per protestare contro l’ultima ordinanza prefettizia per allargare un cantiere dove presto riprenderanno i lavori. Le parole di Mino Giachino, Sì Tav. La risposta di Francesca Fredani M5S Come referente dei Sì Tav ...

