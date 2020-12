Dormi a pancia in giù? ecco i rischi che si corri (Di domenica 13 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Uno dei segreti per mantersi in forma e affrontare al meglio la giornata è un buon riposo. La qualità del sonno incide, infatti, su tutte le altre attività quotidiane oltre che sulla nostra salute. Anche la posizione che assumiamo durante la notte è fondamentale per prevenire alcuni disturbi e molti esperti concordano sul fatto che riposare sulla schiena sia altamente raccomandabile. Brutte notizie dunque per chi ama Dormire a pancia in giù: questa posizione, a lungo andare, potrebbe causare problemi affatto trascurabili. Uno dei motivi che dovrebbero scoraggiare a riposare così risiede nell’innaturale modo cui si è costretti a poggiare la testa sul cuscino. Chi è solito Dormire a pancia in giù, infatti, è portato a voltare il capo da un lato, allungando ... Leggi su improntaunika (Di domenica 13 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Uno dei segreti per mantersi in forma e affrontare al meglio la giornata è un buon riposo. La qualità del sonno incide, infatti, su tutte le altre attività quotidiane oltre che sulla nostra salute. Anche la posizione che assumiamo durante la notte è fondamentale per prevenire alcuni disturbi e molti esperti concordano sul fatto che riposare sulla schiena sia altamente raccomandabile. Brutte notizie dunque per chi amare ain: questa posizione, a lungo andare, potrebbe causare problemi affatto trascurabili. Uno dei motivi che dovrebbero scoraggiare a riposare così risiede nell’innaturale modo cui si è costretti a poggiare la testa sul cuscino. Chi è solitore ain, infatti, è portato a voltare il capo da un lato, allungando ...

