Dopo le minacce choc, Sgarbi ritira l'opera d'arte (Di domenica 13 dicembre 2020) Francesca Galici Dopo le minacce di morte e le richieste delle istituzioni, Vittorio Sgarbi ha acconsentito a eliminare l'opera Turchia Autentica dalla mostra Vittorio Sgarbi alla fine ha ceduto alle pressioni e, per evitare l'incidente diplomatico, ha deciso di rimuovere la tanto contestata opera di Paolo Lelli dall'esposizione I Mille di Sgarbi, presentata alla stampa solo pochi giorni fa. Il critico d'arte era stato insultato, offeso e minacciato sui social per aver pubblicato una foto dell'opera Turchia Autentica. La quantità e l'entità dei messaggi contro di lui è stata tale da convincere Sgarbi ad adire le vie legali. Anche il sindaco di Castiglion Fiorentino, il comune in provincia di Arezzo che ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 dicembre 2020) Francesca Galiciledi morte e le richieste delle istituzioni, Vittorioha acconsentito a eliminare l'Turchia Autentica dalla mostra Vittorioalla fine ha ceduto alle pressioni e, per evitare l'incidente diplomatico, ha deciso di rimuovere la tanto contestatadi Paolo Lelli dall'esposizione I Mille di, presentata alla stampa solo pochi giorni fa. Il critico d'era stato insultato, offeso e minacciato sui social per aver pubblicato una foto dell'Turchia Autentica. La quantità e l'entità dei messaggi contro di lui è stata tale da convinceread adire le vie legali. Anche il sindaco di Castiglion Fiorentino, il comune in provincia di Arezzo che ...

LegaSalvini : TROVA LE DIFFERENZE... ???? TURCHIA, DOPO 5 GIORNI: LIBIA, HAFTAR LIBERA LA NAVE TURCA DOPO LE MINACCE DI ERDOGAN… - repubblica : Torino, minacce di morte a Lapo Elkann dopo il suo tweet 'Non c'è spazio per razzisti e fascisti' - virginiaraggi : Solidarietà a @FedeAngeli per le minacce e i pesanti insulti ricevuti sui social dopo un suo sopralluogo a San Basi… - epicuro12 : RT @GiorgiaMeloni: Dopo 6 giorni di sequestro e le minacce di Erdogan, le milizie di Haftar hanno liberato il cargo turco Mabrouka. Dopo 10… - PETROLCUSIO : RT @OGiannino: Lo ignoravo. Ma che anche l’esercito francese abbia cacciato sedicenne inseguita da minacce di morte islamiste mi fa orrore.… -

