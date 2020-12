Domenica Live oggi 13 dicembre 2020 | ascolti | anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 13 dicembre 2020)in tv13, con un doppio appuntamento. Alle ore 17 la celebre conduttrice Mediaset che pochi giorni fa ha annunciato la volontà di scendere in politica “dalla parte del popolo” condurrà una nuova puntata di. Tra pochi minuti lasi presenterà nello studio del format di Canale 5 con tantissimie temi da affrontare tra cui Iva Zanicchi, la figlia di Fantozzi ma anche Guenda Goria in compagnia del fratello Gian Amedeo e del padre Amedeo. Il secondo appuntamento dellaè invece stasera, 13, per una nuova puntata diNon è la, un appuntamento che vedrà la ...