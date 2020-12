Domenica live, Guenda Goria: “Io e Telemaco? Ci stiamo frequentando” (Di domenica 13 dicembre 2020) La pianista ed ex concorrente del GF Vip e l’imprenditore sono di nuovo una coppia Ospite a Domenica live, Guenda Goria, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata accompagnata da Telemaco. La ragazza ha parlato con Barbara D’Urso della sua relazione, ma andandoci cauta. I due dopo l’incontro a live nell’ascensore, hanno fatto pace e si stanno frequentando di nuovo. Guenda ha parlato del loro rapporto, parlando di affetto e di amicizia, due cose che non devono mancare in una coppia. Alla domanda diretta della conduttrice Barbara D’Urso se è amore, Guenda ha risposto: “ci stiamo lavorando”. Infatti la pianista si aspetterebbe ancora delle conferme dall’imprenditore. Guenda Goria svela come stanno ... Leggi su 361magazine (Di domenica 13 dicembre 2020) La pianista ed ex concorrente del GF Vip e l’imprenditore sono di nuovo una coppia Ospite a, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata accompagnata da. La ragazza ha parlato con Barbara D’Urso della sua relazione, ma andandoci cauta. I due dopo l’incontro anell’ascensore, hanno fatto pace e si stanno frequentando di nuovo.ha parlato del loro rapporto, parlando di affetto e di amicizia, due cose che non devono mancare in una coppia. Alla domanda diretta della conduttrice Barbara D’Urso se è amore,ha risposto: “cilavorando”. Infatti la pianista si aspetterebbe ancora delle conferme dall’imprenditore.svela come stanno ...

