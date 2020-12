Domenica In | ospiti 13 dicembre 2020 | Bocelli | Ozpetek

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 13 dicembre 2020) Oggi, 6, andrà in onda una nuova puntata diIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. La puntata si aprirà con un’intervista ad Andrea. Il tenore presenterà in anteprima il suo ultimo album dal titolo “Believe” e si esibirà al pianoforte cantando due classici di Natale: Amazing Grace e Silent Night. Poi, l’attore Paolo Conticini, secondo classificato a “Ballando con le Stelle”, si racconterà tra carriera e vita privata e regalerà al pubblico una “performance” con la sua partner di “Ballando” Veera Kinnunen. Per lo spazio dedicato all’ informazione medico-scientifica, la virologa Prof.ssa Ilaria Capua si collegherà dalla Florida, mentre in studio ...