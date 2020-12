Domenica In gli ospiti di domenica 13 dicembre su Rai 1

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 13 dicembre 2020)In e Da Noi A Ruota Liberae anticipazioni di13su Rai 1 Nuovo appuntamento con i talk dellapomeriggio13su Rai 1 conIn e Lo speciale Telethon entrambi in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma con le rispettive padrone di casa Mara Venier e Francesca Fialdini. Tantitra approfondimenti, notizie, curiosità e risate per un pomeriggio in compagnia della tv. Mara Venier ospita Andrea Bocelli ma anche il giornalista Aldo Cazzullo. Glidi13a ...