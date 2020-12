Doccia gelata per l’Ajax: arrestato Quincy Promes, l’accusa è grave (Di domenica 13 dicembre 2020) Secondo il De Telegraaf, il nazionale olandese è il sospetto responsabile di un accoltellamento risalente al mese di luglio. E’ in custodia cautelare in carcere. GUIMARAES, PORTUGAL – JUNE 06: Quincy Promes of the Netherlands celebrates after scoring (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty ImagesDalle stelle all’incubo. Il passo è stato fin troppo breve per Quincy Promes, fiore all’occhiello dell’Ajax e della Nazionale olandese, coinvolto in un grave caso di cronaca. L’attaccante di origine surinamese è stato infatti arrestato dalla Polizia poiché sospettato di essere responsabile di un accoltellamento. A riferirlo è il quotidiano neerlandese De Telegraaf, secondo il quale Promes è ora in custodia cautelare in carcere. Uno shock per ... Leggi su chenews (Di domenica 13 dicembre 2020) Secondo il De Telegraaf, il nazionale olandese è il sospetto responsabile di un accoltellamento risalente al mese di luglio. E’ in custodia cautelare in carcere. GUIMARAES, PORTUGAL – JUNE 06:of the Netherlands celebrates after scoring (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty ImagesDalle stelle all’incubo. Il passo è stato fin troppo breve per, fiore all’occhiello dele della Nazionale olandese, coinvolto in uncaso di cronaca. L’attaccante di origine surinamese è stato infattidalla Polizia poiché sospettato di essere responsabile di un accoltellamento. A riferirlo è il quotidiano neerlandese De Telegraaf, secondo il qualeè ora in custodia cautelare in carcere. Uno shock per ...

