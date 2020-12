DIRETTA Sci alpino, Gigante Courchevel LIVE: gara cancellata, il nuovo programma e gli orari (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CANCELLATO IL Gigante DI Courchevel: IL nuovo programma E GLI orari La DIRETTA LIVE della Discesa maschile di sci alpino 8.25 Appuntamento a domani dunque. Un saluto sportivo 8.20 Si attendono comunicazioni ufficiali in merito, ma gli orari dovrebbero essere gli stessi di oggi: prima manche alle 9.30 e seconda alle 12.30. Andrà effettuata una nuova cerimonia di estrazione dei pettorali, che avverrà oggi nel pomeriggio. 8.15 Buongiorno amici di OA Sport. Il Gigante femminile di Courchevel oggi non si svolgerà. Nella località della Savoia è caduta tantissima neve, attualmente il fondo della pista è inconsistente e poco sicuro per ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACANCELLATO ILDI: ILE GLILadella Discesa maschile di sci8.25 Appuntamento a domani dunque. Un saluto sportivo 8.20 Si attendono comunicazioni ufficiali in merito, ma glidovrebbero essere gli stessi di oggi: prima manche alle 9.30 e seconda alle 12.30. Andrà effettuata una nuova cerimonia di estrazione dei pettorali, che avverrà oggi nel pomeriggio. 8.15 Buongiorno amici di OA Sport. Ilfemminile dioggi non si svolgerà. Nella località della Savoia è caduta tantissima neve, attualmente il fondo della pista è inconsistente e poco sicuro per ...

