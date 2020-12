DIRETTA Milan Parma risultato 0-0 streaming video e tv | in campo!

(Di domenica 13 dicembre 2020)e tv della sfida valevole per l'undicesima giornata d'andata del campionato di Serie A.

bayiskendr : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Milan-Parma 0-0 in diretta su - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Milan-Parma 0-0 in diretta su - Corriere : Milan-Parma, Diaz e Castillejo titolari, seconda prova di fuga Diretta 0-0 - Lopinionista : Questa sera su - Corriere : Milan-Parma, Diaz e Castillejo titolari, seconda prova di fuga Diretta 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Milan

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Milan e Parma si affrontano nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A. Una sfida tutta da vivere che, come sempre, vi racconteremo in diretta, ...Milan contro il Parma, i rossoneri vogliono mantenere il trend per la fuga scudetto, considerando che le inseguitrici hanno vinto tutte. Ecco le scelte dei due tecnici della sfida ...