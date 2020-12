DIRETTA F1, GP Abu Dhabi LIVE: Verstappen vince. Vettel confessa: “Sei anni speciali in Ferrari”; Leclerc: “Non vedo l’ora del 2021” (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA ENTRY LIST PROVVISORIA DEL 2021: HAMILTON C’E’, ASSENTE ALBON ORDINE D’ARRIVO GP ABU Dhabi 2020 LA CRONACA DELLA GARA LE PAGELLE DELLA GARA: Verstappen BATTE LE MERCEDES, FERRARI DOPPIATE FERRARI, IL CALVARIO 2020 E’ FINITO CON UN UMILIANTE SESTO POSTO IN CLASSIFICA COSTRUTTORI CHARLES Leclerc: “Non vedo l’ora DELL’ANNO PROSSIMO E DI VEDERE I PROGRESSI” SEBASTIAN Vettel: “SONO STATI SEI anni speciali. ALL’INIZIO UN SOGNO, POI FINALE TRISTE” VIDEO SEBASTIAN Vettel CANTA “AZZURRO” E CAMBIA LE PAROLE: LA DEDICA ALLA FERRARI VIDEO GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI ABU Dhabi VIDEO LE EMOZIONI DEL GP DI ABU Dhabi VIDEO ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA ENTRY LIST PROVVISORIA DEL 2021: HAMILTON C’E’, ASSENTE ALBON ORDINE D’ARRIVO GP ABU2020 LA CRONACA DELLA GARA LE PAGELLE DELLA GARA:BATTE LE MERCEDES, FERRARI DOPPIATE FERRARI, IL CALVARIO 2020 E’ FINITO CON UN UMILIANTE SESTO POSTO IN CLASSIFICA COSTRUTTORI CHARLESDELL’ANNO PROSSIMO E DI VEDERE I PROGRESSI” SEBASTIAN: “SONO STATI SEI. ALL’INIZIO UN SOGNO, POI FINALE TRISTE” VIDEO SEBASTIANCANTA “AZZURRO” E CAMBIA LE PAROLE: LA DEDICA ALLA FERRARI VIDEO GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI ABUVIDEO LE EMOZIONI DEL GP DI ABUVIDEO ...

