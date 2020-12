DIRETTA F1, GP Abu Dhabi LIVE: Verstappen sempre leader dopo la partenza, Mercedes all’inseguimento (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PARTITI!!!! Verstappen resta leader allo start davanti a Bottas e Hamilton. Ferrari imbottigliate a centro gruppo! 14.10 Ci siamo! Comincia il giro di ricognizione, tra poco la partenza dell’ultima gara del Mondiale 2020 di Formula 1! 14.09 Ufficiale la scelta delle gomme per la partenza: Ricciardo, Vettel, Perez e Magnussen optano per la hard, mentre tutti gli altri (esclusi dal Q3) partono con le medie. 14.07 Dal 10° posto di Ocon in poi (ad eccezione di Leclerc) c’è libertà di scelta fino all’ultimo minuto per quanto riguarda la mescola da utilizzare in partenza. Attenzione alla rimonta di Sergio Perez, vincitore dell’ultimo GP di Sakhir, che parte 19° a causa di una penalità legata all’utilizzo di nuove componenti della sua ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPARTITI!!!!restaallo start davanti a Bottas e Hamilton. Ferrari imbottigliate a centro gruppo! 14.10 Ci siamo! Comincia il giro di ricognizione, tra poco ladell’ultima gara del Mondiale 2020 di Formula 1! 14.09 Ufficiale la scelta delle gomme per la: Ricciardo, Vettel, Perez e Magnussen optano per la hard, mentre tutti gli altri (esclusi dal Q3) partono con le medie. 14.07 Dal 10° posto di Ocon in poi (ad eccezione di Leclerc) c’è libertà di scelta fino all’ultimo minuto per quanto riguarda la mescola da utilizzare in. Attenzione alla rimonta di Sergio Perez, vincitore dell’ultimo GP di Sakhir, che parte 19° a causa di una penalità legata all’utilizzo di nuove componenti della sua ...

SkySportF1 : ? SUPER MAX VERSTAPPEN IN POLE POSITION (?? #Q3) ? Mercedes beffate, Norris in seconda fila! I risultati ?… - lenhagui : RT @Corriere: Abu Dhabi, l’ultima gara di Vettel con la Ferrari. C’è Verstappen in pole Gp in diretta - Gazzetta_it : #F1 LIVE GP Abu Dhabi, la diretta del GP #AbuDhabiGP - Corriere : Abu Dhabi, l’ultima gara di Vettel con la Ferrari. C’è Verstappen in pole Gp in diretta - mvb66 : Sto Guardando F1 Gara: GP Abu Dhabi (diretta) in onda su TV8 - Edizione n.71. 20 piloti in gara. E' l'ultima… -