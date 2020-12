DIRETTA F1, GP Abu Dhabi LIVE: Verstappen leader alle spalle della Safety Car. La Ferrari prova una strategia alternativa (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18° giro/55 Sainz, attualmente sotto investigazione per aver guidato troppo piano in pit-lane, riesce a passare Vettel e balza in settima posizione con 3?8 di ritardo dal compagno di squadra Norris. 17° giro/55 Ferrari chiaramente in difficoltà con gomma usata: Stroll attacca Leclerc, mentre Sainz mette sotto pressione Vettel. 16° giro/55 CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 Max Verstappen Red Bull Racingleader 1 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.956 1 3 Lewis HAMILTON Mercedes+3.791 1 4 Alexander ALBON Red Bull Racing+5.930 1 5 Daniel RICCIARDO Renault+9.120 1 6 Lando NORRIS McLaren+10.098 1 7 Sebastian VETTEL Ferrari+11.589 1 8 Carlos SAINZ McLaren+12.519 1 9 Charles LECLERC Ferrari+13.869 1 10 Lance STROLL Racing Point+14.516 1 11 Pierre ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18° giro/55 Sainz, attualmente sotto investigazione per aver guidato troppo piano in pit-lane, riesce a passare Vettel e balza in settima posizione con 3?8 di ritardo dal compagno di squadra Norris. 17° giro/55chiaramente in difficoltà con gomma usata: Stroll attacca Leclerc, mentre Sainz mette sotto pressione Vettel. 16° giro/55 CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 MaxRed Bull Racing1 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.956 1 3 Lewis HAMILTON Mercedes+3.791 1 4 Alexander ALBON Red Bull Racing+5.930 1 5 Daniel RICCIARDO Renault+9.120 1 6 Lando NORRIS McLaren+10.098 1 7 Sebastian VETTEL+11.589 1 8 Carlos SAINZ McLaren+12.519 1 9 Charles LECLERC+13.869 1 10 Lance STROLL Racing Point+14.516 1 11 Pierre ...

