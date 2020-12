DIRETTA F1, GP Abu Dhabi LIVE: trionfa Verstappen davanti a Bottas e Hamilton. Ferrari doppiate e fuori dalla top10 (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D’ARRIVO GP ABU Dhabi 2020 LA CRONACA DELLA GARA La nostra DIRETTA finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! McLaren, grazie all’ottimo risultato odierno, scavalca Racing Point (affossata dal ritiro di Perez) e chiude al 3° posto nel Mondiale costruttori. Sesta la Ferrari con 131 punti. Ferrari doppiate e umiliate. Charles Leclerc 13°, Sebastian Vettel 14° all’ultimo GP della sua avventura a Maranello. Di seguito la classifica finale del GP di Abu Dhabi 2020: 1 Max Verstappen Red Bull RacingLEADER 1 2 Valtteri Bottas Mercedes+15.976 1 3 Lewis Hamilton Mercedes+18.415 1 4 Alexander ALBON Red Bull Racing+19.987 1 5 ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO GP ABU2020 LA CRONACA DELLA GARA La nostrafinisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! McLaren, grazie all’ottimo risultato odierno, scavalca Racing Point (affossata dal ritiro di Perez) e chiude al 3° posto nel Mondiale costruttori. Sesta lacon 131 punti.e umiliate. Charles Leclerc 13°, Sebastian Vettel 14° all’ultimo GP della sua avventura a Maranello. Di seguito la classifica finale del GP di Abu2020: 1 MaxRed Bull RacingLEADER 1 2 ValtteriMercedes+15.976 1 3 LewisMercedes+18.415 1 4 Alexander ALBON Red Bull Racing+19.987 1 5 ...

