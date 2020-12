Diretta Brescia Venezia risultato 0-0 streaming video tv | palla a due | si gioca!

travel_blind : RT @REYER1872: #GameTime a Brescia ?? Alle 16.30 si gioca, diretta su Eurosport Player ?? #finoallafine - andreagilo1973 : RT @REYER1872: #GameTime a Brescia ?? Alle 16.30 si gioca, diretta su Eurosport Player ?? #finoallafine - REYER1872 : #GameTime a Brescia ?? Alle 16.30 si gioca, diretta su Eurosport Player ?? #finoallafine - angezarra49 : E' il pomeriggio di Mancuso e Bajic. Il primo, con un poker realizzato in dodici minuti, riporta al successo l'Empo… - angezarra49 : Pomeriggio molto intenso in #SerieB. Big-match tra Lecce e Frosinone, Salernitana ed Empoli impegnate in trasferta.… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Brescia

Goal.com

La partita Pisa - Pescara del 15 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la dodicesima giornata di Serie B ...Da oggi la Lombardia sarà in zona gialla. Ma "io in questo momento - ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - rimarrei prudente in generale, abbiamo fatto uno sforzo e non credo che vada vanific ...