DIRETTA/ Bisceglie Catanzaro (risultato finale 1-3): che rimonta per i giallorossi! (Di domenica 13 dicembre 2020) DIRETTA Bisceglie Catanzaro, (risultato finale 1-3): gli ospiti vanno sotto subito e poi la vincono dilagando. Ottimo risultato per i giallorossi, male invece i nerazzurri. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 13 dicembre 2020), (1-3): gli ospiti vanno sotto subito e poi la vincono dilagando. Ottimoper i giallorossi, male invece i nerazzurri.

ruvesi_it : LA TECNOSWITCH IN CASA CON BISCEGLIE: DIRETTA SU TELEREGIONE DALLE 18.00 - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Dove vedere Bisceglie Catanzaro in streaming? La sfida è su LIVENow: Dove vedere Bisceg… - Fantacalciok : Bisceglie – Catanzaro: diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Bisceglie – Catanzaro: diretta live, risultato in tempo reale - Pall_Gonfiato : Ecco tutte le informazioni necessarie per vedere #Bisceglie-#Catanzaro. #SerieC -