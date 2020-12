Diletta Leotta e la passeggiata per Milano senza mascherina (Di domenica 13 dicembre 2020) Diletta Leotta, a spasso per Milano senza la mascherina, in procinto di dirigersi a San Siro. Indignazione sui social. Diletta Leotta, passeggiata in città senza la mascherina su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 13 dicembre 2020), a spasso perla, in procinto di dirigersi a San Siro. Indignazione sui social.in cittàlasu Notizie.it.

tyunnys : @championat Diletta Leotta - SOCIALnetbest : Ecco la buonanotte speciale di Diletta Leotta, conduttrice Dazn, per i suoi fan - salernonotizie : Diletta Leotta senza mascherina in giro per Milano: pioggia di critiche - maxfrata : @santinilore79 Lo ha detto pure la Diletta Leotta... magari ce l’hai come follower e non lo sai. - EnzochiariMaggi : Diletta Leotta in strada a Milano senza mascherina, piovono le critiche -