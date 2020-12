Dieta, ecco come e quando bruciare tante calorie (Di domenica 13 dicembre 2020) Se tornati a casa da lavoro sentite l'esigenza di mangiare dei biscotti per 'ricaricarvi' dopo una giornata difficile, magari sdraiati sul divano, da oggi i risultati di un nuovo studio potrebbero farvi sentire meno in colpa per questa abitudine: il tardo pomeriggio e la sera sono i momenti della giornata in cui bruciamo più calorie.La ricerca, pubblicata su Current Biology, del Brigham and Women's Hospital e della Harvard Medical School, evidenzia infatti che a riposo le persone bruciano il 10% in più di calorie nel tardo pomeriggio e nella prima serata rispetto alle prime ore del mattino. I risultati rafforzano l'importante ruolo dell'orologio circadiano, quello cioè che regola il ritmo sonno-veglia, nel 'governo' del metabolismo. Aiutano anche a spiegare perché le irregolarità negli schemi dei pasti e del sonno a causa del lavoro su ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 dicembre 2020) Se tornati a casa da lavoro sentite l'esigenza di mangiare dei biscotti per 'ricaricarvi' dopo una giornata difficile, magari sdraiati sul divano, da oggi i risultati di un nuovo studio potrebbero farvi sentire meno in colpa per questa abitudine: il tardo pomeriggio e la sera sono i momenti della giornata in cui bruciamo più.La ricerca, pubblicata su Current Biology, del Brigham and Women's Hospital e della Harvard Medical School, evidenzia infatti che a riposo le persone bruciano il 10% in più dinel tardo pomeriggio e nella prima serata rispetto alle prime ore del mattino. I risultati rafforzano l'imporruolo dell'orologio circadiano, quello cioè che regola il ritmo sonno-veglia, nel 'governo' del metabolismo. Aiutano anche a spiegare perché le irregolarità negli schemi dei pasti e del sonno a causa del lavoro su ...

