Diego Sinagra, la carriera del figlio di Maradona (Di domenica 13 dicembre 2020) Diego Sinagra, e chi è qual è stata la carriera del figlio del compianto Pibe de Oro: dalla nazionale giovanile ai campionati regionali Screen YouTubeAccanto alle ultime notizie che hanno accompagnato la scomparsa di Diego Armando Maradona si è parlato tanto delle varie compagne avute dall'ex calciatore con relativi figli sparsi un po' ovunque nel mondo. Certamente tra i più conosciuti nati al di fuori del matrimonio con Claudia Villifane c'è Diego Junior Sinagra. Nato nel 1986, l'anno del mondiale, è figlio di una relazione con una donna napoletana, Cristiana Sinagra, che ha sempre tenuto a precisare la paternità del figlio. Ma non è stato facile per la donna né per il ragazzo.

