Di Maio a 90° minuto e Anzaldi protesta: 'Che c'entra il ministro degli Esteri con il campionato di calcio'? (Di domenica 13 dicembre 2020) Una protesta: "Di Maio a 90° minuto è una gravissima violazione di legge, del Contratto di Servizio e della Par Condicio. Incredibile che l'Agcom non apra subito un'istruttoria per sanzionare la Rai. ... Leggi su globalist (Di domenica 13 dicembre 2020) Una: "Dia 90°è una gravissima violazione di legge, del Contratto di Servizio e della Par Condicio. Incredibile che l'Agcom non apra subito un'istruttoria per sanzionare la Rai. ...

matteosalvinimi : Invece di occuparsi dei 18 pescatori sequestrati da 104 giorni in Libia, Di Maio va a parlare di calcio a 90* Minut… - athalfuns95 : Di Maio a ‘90° minuto’: «Triangolare della pace a Napoli in nome di Maradona. Italia, Argentina e Inghilterra in ca… - ottovanz : RT @Michele_Anzaldi: Di Maio a 90° Minuto gravissima violazione di legge, di Contratto di Servizio e Par Condicio. Incredibile che Agcom no… - pillaiandrea : RT @globalistIT: - gispedicato : RT @Michele_Anzaldi: Di Maio a 90° Minuto gravissima violazione di legge, di Contratto di Servizio e Par Condicio. Incredibile che Agcom no… -