Devastante lutto | il politico è morto di covid

(Di domenica 13 dicembre 2020) Èquesta mattina all’ospedale Mauriziano, Fiorenzo Alfieri, 77 anni, storico esponente della politica torinese. Alfieri era positivo al coronavirus. Una carriera, la sua, iniziata nelle giunte del sindaco Diego Novelli dal 1976 al 1985 come assessore alla gioventù e allo sport. In quegli anni nascono, fra le altre, le esperienze del primo Progetto Giovani, Informagiovani, Sportinsieme, Festival Cinema Giovani, oggi Torino Film Festival. «Una vita spesa per la nostra Torino non riassumibile in poche righe - scrive sui social la sindaca Chiara Appendino - la morte di Fiorenzo Alfieri lascia un grande vuoto a chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo e non solo. A nome mio e della città mando un forte abbraccio ai suoi cari». «Per lui - ha invece detto l’ex sindaco Sergio Chiamparino - la cultura era concepita come ricerca della bellezza, come fruizione ...