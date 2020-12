Demet Ozdemir: passione danza – Guarda il video (Di domenica 13 dicembre 2020) Demet Ozdemir è una delle attrice turche di maggior successo. La carriera della bellissima Demet è esplosa nel 2018 grazi al ruolo di Sanem Aydin in Erkenci Kus, venduta in Europa con il titolo di Daydreamer – Le ali del sogno. Demet Ozdemir, classe 1992, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie alla danza, è stata per anni parte del corpo di ballo di cantanti di successo turchi. Poi ha iniziato a dedicarsi alla recitazione. La Ozdemir è una ragazza estremamente versatile, sa ballare, cantare e recitare, piace al pubblico per la sua spontaneità per la sua eleganza e la sua simpatia. È una ragazza sempre sorridente e molto gioiosa. La sua vita non è stata sempre semplice perché all’età di 7 anni, a causa della separazione dei suoi genitori, la sua vita è ... Leggi su giornal (Di domenica 13 dicembre 2020)è una delle attrice turche di maggior successo. La carriera della bellissimaè esplosa nel 2018 grazi al ruolo di Sanem Aydin in Erkenci Kus, venduta in Europa con il titolo di Daydreamer – Le ali del sogno., classe 1992, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie alla, è stata per anni parte del corpo di ballo di cantanti di successo turchi. Poi ha iniziato a dedicarsi alla recitazione. Laè una ragazza estremamente versatile, sa ballare, cantare e recitare, piace al pubblico per la sua spontaneità per la sua eleganza e la sua simpatia. È una ragazza sempre sorridente e molto gioiosa. La sua vita non è stata sempre semplice perché all’età di 7 anni, a causa della separazione dei suoi genitori, la sua vita è ...

