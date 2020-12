Debutto della figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore sotto i riflettori: cover di Vogue (Di domenica 13 dicembre 2020) Leni Klum, la figlia sedicenne di Heidi Klum e Flavio Briatore ha debuttato sulla copertina dell'edizione tedesca di Vogue. Leni, per l'occasione, ha posato insieme alla madre Heidi. «Per me fare la modella è una questione di geni», ha spiegato a Vogue. «Ho ricevuto la prima offerta quando avevo 12-13 anni, da parte di un brand che adoravo e portavo. Mi ricordo che supplicai mia madre ma non ci fu nulla da fare. Ora capisco che sarebbe stato troppo presto». E ora anche mamma Heidi è convinta che questa sia la scelta giusta per lei: «Sai sempre esattamente cosa vuoi e cosa non vuoi. Non sei un mini-me. E sono felice per te che ora puoi mostrare chi sei. E anche se spesso non vuoi ascoltare il consiglio ... Leggi su golssip (Di domenica 13 dicembre 2020) Leni, lasedicenne diha debuttato sulla copertina dell'edizione tedesca di. Leni, per l'occasione, ha posato insieme alla madre. «Per me fare la moè una questione di geni», ha spiegato a. «Ho ricevuto la prima offerta quando avevo 12-13 anni, da parte di un brand che adoravo e portavo. Mi ricordo che supplicai mia madre ma non ci fu nulla da fare. Ora capisco che sarebbe stato troppo presto». E ora anche mammaè convinta che questa sia la scelta giusta per lei: «Sai sempre esattamente cosa vuoi e cosa non vuoi. Non sei un mini-me. E sono felice per te che ora puoi mostrare chi sei. E anche se spesso non vuoi ascoltare il consiglio ...

WeCinema : Buon compleanno a #JenniferConnelly, l'attrice dalle interpretazioni iconiche e decisamente memorabili. Il suo debu… - AllMusicItalia : E' uscito 'Non Mi Importa', il nuovo singolo della cantautrice romana S.O.F.I.A., che arriva dopo il brano di debut… - promisestay_ : debutto della mia nuova fancam AMI UNMUTE ahahhaha sto schiattando grazie e un bacino a @taes_universe per averla… - vogue_italia : Il debutto nel mondo della moda di Leni Klum, 16 anni (figlia di Heidi). Clic per vederla sulla copertina di Vogue… - cluddytay : dobbiamo sperare che republic manda il remix di willow alle radio. così avremo molte più spin e possibilità di debu… -

Ultime Notizie dalla rete : Debutto della NBA, il debutto di LaMelo Ball: zero punti ma assist alla Magic e tanti rimbalzi. VIDEO Sky Sport Un Napoli a due facce si scatena con Lozano e Petagna: Samp battuta 2-1 Per il Napoli prima vittoria al "Diego Armando Maradona", Vittoria soffertissima ma meritata: Sampdoria in vantaggio nel primo tempo con Jankto in contropiede, piccola rivoluzione tattica di Gattuso n ... Pole e podi per Fenici all’esordio a Vallelunga sulla Cayman All'esordio nel Campionato Italiano GT, Francesco Maria Fenici mette a segno una pole position e due podi sull'Autodromo di Vallelunga al volante della Porsche 718 Cayman GT4 in equipaggio con il driv ... Per il Napoli prima vittoria al "Diego Armando Maradona", Vittoria soffertissima ma meritata: Sampdoria in vantaggio nel primo tempo con Jankto in contropiede, piccola rivoluzione tattica di Gattuso n ...All'esordio nel Campionato Italiano GT, Francesco Maria Fenici mette a segno una pole position e due podi sull'Autodromo di Vallelunga al volante della Porsche 718 Cayman GT4 in equipaggio con il driv ...