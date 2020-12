De Luca: “Se viviamo il Natale come sempre, a gennaio ci saranno 10mila morti” (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Dobbiamo parlare con i nostri concittadini un linguaggio di verità“, è con queste parole che il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, inizia l’ospitata da Fabio Fazio nella trasmissione su Rai3 “Che tempo che fa” di questa sera. “Non vivere il Natale come sempre è una grande sofferenza – dice il Presidente – ma se vogliamo godere il calore del Natale, apriremo le porte delle terapie intensive a metà gennaio e le porte dei cimiteri per altri 10mila decessi per Covid“. “Abbiamo alla spalle alcune settimane nelle quali il Governo ha fatto delle scelte, che io non ho condiviso – chiarisce De Luca – e cioè interventi a macchie di leopardo, in parte il contagio è stato frenato, ma il risultato finale è che il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Dobbiamo parlare con i nostri concittadini un linguaggio di verità“, è con queste parole che il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, inizia l’ospitata da Fabio Fazio nella trasmissione su Rai3 “Che tempo che fa” di questa sera. “Non vivere ilè una grande sofferenza – dice il Presidente – ma se vogliamo godere il calore del, apriremo le porte delle terapie intensive a metàe le porte dei cimiteri per altridecessi per Covid“. “Abbiamo alla spalle alcune settimane nelle quali il Governo ha fatto delle scelte, che io non ho condiviso – chiarisce De– e cioè interventi a macchie di leopardo, in parte il contagio è stato frenato, ma il risultato finale è che il ...

