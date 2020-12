DayDreamer, anticipazioni oggi 13 dicembre: Can e Sanem a letto insieme (Di domenica 13 dicembre 2020) anticipazioni della puntata del 13 dicembre di DayDreamer – Le Ali del Sogno: Sanem e Can dormono nello stesso letto, Huma prova a dividere di nuovo i due giovani DayDreamer va in onda, oggi, su Canale 5 dalle 16.20. Le anticipazioni rivelano che Can e Sanem si riavvicineranno dopo che il Divit aveva scelto di starsene un po’ da solo, a seguito della delusione Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 13 dicembre 2020)della puntata del 13di– Le Ali del Sogno:e Can dormono nello stesso, Huma prova a dividere di nuovo i due giovaniva in onda,, su Canale 5 dalle 16.20. Lerivelano che Can esi riavvicineranno dopo che il Divit aveva scelto di starsene un po’ da solo, a seguito della delusione Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 20 dicembre: Sanem ha un incidente - infoitcultura : Beautiful, Una vita, Il segreto e DayDreamer: anticipazioni oggi 13 dicembre 2020 - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni: CAN si butta in mezzo alle fiamme e… - infoitcultura : “Daydreamer”, le anticipazioni: un equilibrio molto precario - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 13 dicembre: Sanem e Can passano la notte insieme -