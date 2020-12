Daydreamer anticipazioni 20 dicembre: Sanem ha un incidente (Di domenica 13 dicembre 2020) La storia d'amore tra Can e Sanem sembra arrivata al capolinea. La ragazza lascia quindi la Fikri Harika e subito dopo è travolta da un'auto. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 13 dicembre 2020) La storia d'amore tra Can esembra arrivata al capolinea. La ragazza lascia quindi la Fikri Harika e subito dopo è travolta da un'auto. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni: CAN si butta in mezzo alle fiamme e… - infoitcultura : “Daydreamer”, le anticipazioni: un equilibrio molto precario - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 13 dicembre: Sanem e Can passano la notte insieme - infoitcultura : DayDreamer anticipazioni, l’attore di CeyCey: “Tra Can e Sanem…” - infoitcultura : Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata in onda domenica 13 dicembre su Canale 5 -