Dal rimpasto al valzer Quirinale. Mastella spiega le mine di Conte (Di domenica 13 dicembre 2020) “Il Pd e i Cinque Stelle sono sempre a rischio di cadere da un letto troppo stretto per entrambi”. Il rischio però, è che “il momento della caduta sia particolarmente doloroso”. Così simili, così diversi. L’affresco del Governo fatto da Clemente Mastella, sindaco di Benevento ed ex esponente di spicco della Democrazia Cristiana parte da una pennellata sulle “fragilità del Movimento 5 stelle”. “È evidente – dice – che finché l’esecutivo sarà composto da una componente così fragile e in fase di profonda trasformazione come i grillini, troverà la sua sostanziale forma di legittimazione in questo stato di emergenzialità che il Paese sta vivendo”. Si tratta in buona sostanza di “una logica incardinata unicamente sulla convenienza politica”. Ed è evidente che questa cosa a lungo andare “non può reggere”. Attenzione però ad escludere a priori l’ipotesi di un ... Leggi su formiche (Di domenica 13 dicembre 2020) “Il Pd e i Cinque Stelle sono sempre a rischio di cadere da un letto troppo stretto per entrambi”. Il rischio però, è che “il momento della caduta sia particolarmente doloroso”. Così simili, così diversi. L’affresco del Governo fatto da Clemente, sindaco di Benevento ed ex esponente di spicco della Democrazia Cristiana parte da una pennellata sulle “fragilità del Movimento 5 stelle”. “È evidente – dice – che finché l’esecutivo sarà composto da una componente così fragile e in fase di profonda trasformazione come i grillini, troverà la sua sostanziale forma di legittimazione in questo stato di emergenzialità che il Paese sta vivendo”. Si tratta in buona sostanza di “una logica incardinata unicamente sulla convenienza politica”. Ed è evidente che questa cosa a lungo andare “non può reggere”. Attenzione però ad escludere a priori l’ipotesi di un ...

cozzmat : Bha..che dire..sono più sconcertato dal fatto che non mi stupisca la cosa che dalla cosa in sé! Ma comunque l'ipot… - formichenews : Dal rimpasto al valzer Quirinale. Mastella spiega le mine di Conte L'intervista di Federico Di Bisceglie… - urania2906 : RT @Michele02828265: Aveva in mano un Partito forte. Poi ha promosso un Referendum, ha perso. Doveva lasciare la politica, non lo ha fatto.… - DeSantis1948 : RT @_Gi_Ci_: FattoQuotidiano: Tutti i contatti tra i Matteo, che ora hanno un nemico comune. Le ipotesi, dal governo 'di unità nazionale' a… - travan28 : RT @Michele02828265: Aveva in mano un Partito forte. Poi ha promosso un Referendum, ha perso. Doveva lasciare la politica, non lo ha fatto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal rimpasto Dal rimpasto ai ricongiungimenti familiari a Natale, alla cabina di regia, quando Renzi si smarca dal governo Il Sole 24 ORE Governo, Boschi "No a crisi o rimpasto, ma non siamo yes-man" ROMA (ITALPRESS) – "Non vogliamo nessuna crisi e anche l'argomento rimpasto è chiuso. Ma pur sostenendo il Governo, che abbiamo aiutato a nascere, siamo contenti perché ci fossero stati Salvini e Melo ... Conte, asse tra Zingaretti e M5S per blindare il premier: verso un mini-rimpasto Oggi comincia la verifica. Giuseppe Conte vede prima M5S (alle 16,30) e poi il Pd, nei prossimi giorni gli altri partiti: invitati leader, capidelegazione e capigruppo. Al termine del giro ... ROMA (ITALPRESS) – "Non vogliamo nessuna crisi e anche l'argomento rimpasto è chiuso. Ma pur sostenendo il Governo, che abbiamo aiutato a nascere, siamo contenti perché ci fossero stati Salvini e Melo ...Oggi comincia la verifica. Giuseppe Conte vede prima M5S (alle 16,30) e poi il Pd, nei prossimi giorni gli altri partiti: invitati leader, capidelegazione e capigruppo. Al termine del giro ...