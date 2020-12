Da Santa Teresa alla finale di Miss Italia: domani il grande giorno di Elena Meloni (Di domenica 13 dicembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Tamponi, scuola e contagi: le domande di un padre… La Gallura, i suoi comuni e le sue bellezze La giovanissima Elena di Santa Teresa di ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 13 dicembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Tamponi, scuola e contagi: le domande di un padre… La Gallura, i suoi comuni e le sue bellezze La giovanissimadidi ...

miss sardegna santa teresa

La nuova Miss Sardegna. "Ancora non ci credo, non pensavo che avrei vinto la finale regionale". Queste le prime parole della 22 enne di Santa Teresa.

Da Santa Teresa alla finale di Miss Italia: domani il grande giorno di Elena Meloni

Elena Meloni, non si sarebbe mai aspettata di arrivare tra le finaliste di Miss Italia, ma per la 22enne di Santa Teresa domani è il grande giorno.