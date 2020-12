Da oggi Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria in zona gialla: ecco cosa cambia (Di domenica 13 dicembre 2020) Da oggi Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria tornano in zona gialla. Con l’entrata in vigore della nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, si allentano le restrizioni nelle quattro regioni, mentre l’Abruzzo, tornato per un giorno in zona rossa, sarà di nuovo arancione come voluto il 6 dicembre dal governatore Marco Marsilio. ecco, quindi, cosa cambia per i cittadini che vivono in queste quattro Regioni. Spostamenti: ok a spostamenti tra Regioni gialle. Rimane il coprifuoco Saranno permessi gli spostamenti tra Comuni senza autocertificazione e anche tra Regioni dello stesso colore, mentre sono necessarie ragioni specifiche per raggiungere una regione arancione o rossa. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Datornano in. Con l’entrata in vigore della nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, si allentano le restrizioni nelle quattro regioni, mentre l’Abruzzo, tornato per un giorno inrossa, sarà di nuovo arancione come voluto il 6 dicembre dal governatore Marco Marsilio., quindi,per i cittadini che vivono in queste quattro Regioni. Spostamenti: ok a spostamenti tra Regioni gialle. Rimane il coprifuoco Saranno permessi gli spostamenti tra Comuni senza autocertificazione e anche tra Regioni dello stesso colore, mentre sono necessarie ragioni specifiche per raggiungere una regione arancione o rossa. ...

