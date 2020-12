“Da indigena difendo il mio popolo dal capitalismo che ci saccheggia. Siamo tutti collegati alla terra” (Di domenica 13 dicembre 2020) Quella di Nemonte Nemquimo è una storia di lotta e resistenza. Fin da piccola è stata incoraggiata a diventare una leader, seguendo l’esempio del nonno e dei genitori nel battersi contro gli intrusi che volevano invadere il territorio della loro gente e ha imparato quanto fosse rumoroso e dannoso per l’ambiente e le persone un pozzo di petrolio. Qualche anno dopo, nel 2015, ha fondato l’organizzazione no profit Alleanza Ceibo per proteggere le terre degli indigeni dell’Amazzonia dell’Ecuador dallo sfruttamento delle risorse, e nel 2018 è stata eletta presidente, prima donna in questo ruolo, della Conconawep, l’organizzazione Waorani della provincia di Pastaza. Il 30 novembre scorso ha ricevuto il Goldman Environmental Prize per il Sud America, considerato il premio Nobel per l’ambiente, ed è stata nominata nelle scorse settimane dalla Bbc tra le 100 donne del 2020, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Quella di Nemonte Nemquimo è una storia di lotta e resistenza. Fin da piccola è stata incoraggiata a diventare una leader, seguendo l’esempio del nonno e dei genitori nel battersi contro gli intrusi che volevano invadere il territorio della loro gente e ha imparato quanto fosse rumoroso e dannoso per l’ambiente e le persone un pozzo di petrolio. Qualche anno dopo, nel 2015, ha fondato l’organizzazione no profit Alleanza Ceibo per proteggere le terre degli indigeni dell’Amazzonia dell’Ecuador dallo sfruttamento delle risorse, e nel 2018 è stata eletta presidente, prima donna in questo ruolo, della Conconawep, l’organizzazione Waorani della provincia di Pastaza. Il 30 novembre scorso ha ricevuto il Goldman Environmental Prize per il Sud America, considerato il premio Nobel per l’ambiente, ed è stata nominata nelle scorse settimane dBbc tra le 100 donne del 2020, e ...

