Cyberpunk 2077 ha così tanti problemi su PS4 che Sony starebbe per concedere i rimborsi (Di domenica 13 dicembre 2020) Sony non possiede una vera e propria politica di rimborsi per il suo PlayStation Store e questo è sempre stato un tasto dolente per molti videogiocatori e fan PlayStation. Tuttavia, nel corso degli anni, la compagnia nipponica ha effettivamente aperto le porte ai rimborsi, ma solo in casi eccezionali, quando un particolare gioco era in uno stato tale da non poter essere difeso. Sembra proprio che Cyberpunk 2077, nuovo titolo di CD Projekt Red, rientri in questi criteri. Stando ad alcune testimonianze su Reddit, pare che Sony stia offrendo rimborsi a coloro che vogliono liberarsi della propria copia digitale di Cyberpunk 2077. Alcuni utenti sostengono che la loro richiesta sia stata rifiutata, altri invece confermano l'avvenuto ... Leggi su eurogamer (Di domenica 13 dicembre 2020)non possiede una vera e propria politica diper il suo PlayStation Store e questo è sempre stato un tasto dolente per molti videogiocatori e fan PlayStation. Tuttavia, nel corso degli anni, la compagnia nipponica ha effettivamente aperto le porte ai, ma solo in casi eccezionali, quando un particolare gioco era in uno stato tale da non poter essere difeso. Sembra proprio che, nuovo titolo di CD Projekt Red, rientri in questi criteri. Stando ad alcune testimonianze su Reddit, pare chestia offrendoa coloro che vogliono liberarsi della propria copia digitale di. Alcuni utenti sostengono che la loro richiesta sia stata rifiutata, altri invece confermano l'avvenuto ...

PCGamingit : Cyberpunk 2077 è graficamente meglio del suo video di presentazione? Pare di sì - - GuardadoRapido : GR DIARIO (17/11/20) GOD OF WAR RAGNAROK l HALO INFINITE l CYBERPUNK 2077 | SUPER MARIO | ANIMAL CROSSING - drakesmamy : potete guardare questo video? non so bene di cosa si tratti, ma me l’ha chiesto una mia amica ?? Cyberpunk 2077 fu… - infoitscienza : Cyberpunk 2077: la patch 1.04 è ora disponibile su Xbox One e Xbox Series X/S - GiocareOra : Cyberpunk 2077 Video di gioco per Xbox Series X (Creatore di personaggi e prima ora) -