Covid | vaccino in Europa entro il 6 gennaio ma l’Italia resta fuori

Leggi su kronic

(Di lunedì 14 dicembre 2020): i primi vaccini verranno distribuiti nell’Unione Europea i primi di, tuttavianon rientra tra i paesi che lo riceveranno.-19 (websource)Leggi qui –> Effetto lockdown: come superare le ansie da pandemia La pandemia dovuta alha messo alle strette l’economia mondiale. Non esiste paese che non abbia risentito a livello economico e demografico da quando lo scorso anno il virus ha cominciato a circolare. I vari lockdown e le manovre economiche per risollevare l’economia hanno portato a nuovi scenari di ridistribuzione delle risorse tra i paesi. Sono stati da poco approvate le varie manovre che mirano a risollevare il paese. Gli aiuti che dovrebbero arrivare dall’con la discussa riforma sul MES ed il ...