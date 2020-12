Covid Toscana, 673 nuovi casi e 34 morti: il bollettino (Di domenica 13 dicembre 2020) Firenze, 13 dic. - Adnkronos) - Sono 673 i nuovi casi da coronavirus in Toscana secondo l'ultimo bollettino. Registrati anche altri 34 decessi, non tutti riferiti alle ultime ventiquattro ore. I 673 casi emersi sono su 4.250 nuove persone sottoposte a test, esclusi i tamponi di controllo. Positivo è dunque risultato il 15,68 per cento di chi è stato controllato. I numeri che fotografano l'andamento dell'epidemia sono quelli accertati e comunicati oggi a mezzogiorno sulla base delle richieste della Protezione civile. Sommati ai casi segnalati dall'inizio della pandemia, il totale dei positivi toscani raggiunge quota 112.344. Di questi però solo 18.114, diminuiti in un giorno del 5,1 per cento, sono tuttora malati: 1.399 ricoverati in ospedale e 16.715 in isolamento a casa, in quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Firenze, 13 dic. - Adnkronos) - Sono 673 ida coronavirus insecondo l'ultimo. Registrati anche altri 34 decessi, non tutti riferiti alle ultime ventiquattro ore. I 673emersi sono su 4.250 nuove persone sottoposte a test, esclusi i tamponi di controllo. Positivo è dunque risultato il 15,68 per cento di chi è stato controllato. I numeri che fotografano l'andamento dell'epidemia sono quelli accertati e comunicati oggi a mezzogiorno sulla base delle richieste della Protezione civile. Sommati aisegnalati dall'inizio della pandemia, il totale dei positivi toscani raggiunge quota 112.344. Di questi però solo 18.114, diminuiti in un giorno del 5,1 per cento, sono tuttora malati: 1.399 ricoverati in ospedale e 16.715 in isolamento a casa, in quanto ...

