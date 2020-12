Covid, sarà un fiore il simbolo della campagna vaccini - Arcuri: 'La somministrazione inizierà a metà gennaio' (Di domenica 13 dicembre 2020) sarà un fiore, una primula , il simbolo della campagna dei vaccini anti-Covid. Il progetto è stato presentato dall'architetto Stefano Boeri , che lo ha realizzato, nel corso di una conferenza stampa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 dicembre 2020)un, una primula , ildeianti-. Il progetto è stato presentato dall'architetto Stefano Boeri , che lo ha realizzato, nel corso di una conferenza stampa ...

