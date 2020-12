Covid: nessuna zona rossa, gli esperti “attenzione e prudenza” (Di domenica 13 dicembre 2020) La situazione nel nostro paese ad oggi, 13 dicembre 2020, è che non ci sono più zone rosse ma solo arancioni e gialle ovvero rischio medio e leggero, dopo la firma del Ministro della Salute Roberto Speranza. nessuna zona rossa Questa seconda ondata sembra che stia piano piano migliorando ma come sempre, affermano gli esperti, l’attenzione e la prudenza non devono mai mancare soprattutto adesso, durante le festività natalizie e il capodanno. Le regioni rosse sono passate da 8 a 5 poi ad una e infine nessuna. Quindi dopo Lombardia Piemonte e Calabria anche la Campania e la Toscana passano dal livello rosso ad arancione. Le regioni a zona gialla sono: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Puglia, Umbria, Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 13 dicembre 2020) La situazione nel nostro paese ad oggi, 13 dicembre 2020, è che non ci sono più zone rosse ma solo arancioni e gialle ovvero rischio medio e leggero, dopo la firma del Ministro della Salute Roberto Speranza.Questa seconda ondata sembra che stia piano piano migliorando ma come sempre, affermano gli, l’attenzione e la prudenza non devono mai mancare soprattutto adesso, durante le festività natalizie e il capodanno. Le regioni rosse sono passate da 8 a 5 poi ad una e infine. Quindi dopo Lombardia Piemonte e Calabria anche la Campania e la Toscana passano dal livello rosso ad arancione. Le regioni agialla sono: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Puglia, Umbria, Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, ...

