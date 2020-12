Covid, nessuna regione in zona rossa: misure allentate in Italia (Di domenica 13 dicembre 2020) Migliora la situazione Covid-19 in Italia, con nessuna regione in zona rossa da questa domenica. Sarà un Natale nel segno del giallo e dell’arancione. In questa domenica 13 dicembre cambiano nuovamente i colori delle regioni in Italia, con la grande novità presentata dal fatto che per la prima volta nessuna regione sarà in zona rossa. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Migliora la situazione-19 in, coninda questa domenica. Sarà un Natale nel segno del giallo e dell’arancione. In questa domenica 13 dicembre cambiano nuovamente i colori delle regioni in, con la grande novità presentata dal fatto che per la prima voltasarà in. L'articolo proviene da Inews.it.

