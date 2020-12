Covid nel Sannio, 34 nuovi positivi e 40 guariti (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 34 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nel Sannio nelle ultime 24 ore. I contagi, tutti asintomatici, sono emersi a fronte di 117 tamponi processati dall’Asl di Benevento. Secondo quanto riferisce l’azienda sanitaria locale i guariti del giorno sono 40, si registra anche un decesso a causa del virus. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 34 ial Coronavirus registrati nelnelle ultime 24 ore. I contagi, tutti asintomatici, sono emersi a fronte di 117 tamponi processati dall’Asl di Benevento. Secondo quanto riferisce l’azienda sanitaria locale idel giorno sono 40, si registra anche un decesso a causa del virus. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

amnestyitalia : Nel 2021 i paesi ricchi avranno a disposizioni dosi per vaccinare in media tre volte la loro intera popolazione. Al… - tg2rai : L'#Italia detiene il triste primato in #Europa per mortalità da #covid. Intanto proseguono le polemiche sul rapport… - Agenzia_Ansa : Nel monitoraggio settimanale @istsupsan e il @MinisteroSalute mettono in guardia contro 'il rischio rialzo'. 'Non… - Rada00563645 : RT @TanieleSanna: Nel ricordo di quanto faticava la nostra preparata, e paziente, maestra Giuseppina nel gestire 26 (ventisei), mocciosi, o… - _delle_arti_dea : RT @TanieleSanna: Nel ricordo di quanto faticava la nostra preparata, e paziente, maestra Giuseppina nel gestire 26 (ventisei), mocciosi, o… -