Covid, Natale: governo verso il sì agli spostamenti tra piccoli Comuni (Di domenica 13 dicembre 2020) La deroga alle restrizioni sugli spostamenti per Natale ci sarà. Ma non sarà un “liberi tutti”. Il governo sta ancora valutando l’allentamento per le feste di fine anno, ma al contempo valuta anche una possibile chiusura dei ristoranti a Natale. Le ipotesi ancora allo studio oggi sono tre. >> Fuga da Milano: folla in aeroporto e stazioni nelle settimane prima di Natale spostamenti tra Comuni: scontri in Parlamento La linea rigorista all’interno del governo continua a prevalere, per questo si pensa di consentire gli spostamenti tra Comuni solo nei casi di realtà molto piccole. Il limite che definisce un Comune “piccolo” è 15.000 abitanti. E allo stesso tempo, per rimediare a questo allentamento, si torna a ... Leggi su urbanpost (Di domenica 13 dicembre 2020) La deroga alle restrizioni sugliperci sarà. Ma non sarà un “liberi tutti”. Ilsta ancora valutando l’allentamento per le feste di fine anno, ma al contempo valuta anche una possibile chiusura dei ristoranti a. Le ipotesi ancora allo studio oggi sono tre. >> Fuga da Milano: folla in aeroporto e stazioni nelle settimane prima ditra: scontri in Parlamento La linea rigorista all’interno delcontinua a prevalere, per questo si pensa di consentire glitrasolo nei casi di realtà molto piccole. Il limite che definisce un Comune “piccolo” è 15.000 abitanti. E allo stesso tempo, per rimediare a questo allentamento, si torna a ...

istsupsan : ?? Silvio Brusaferro, Presidente ISS: ''I pranzi con tante persone per #Natale non sono da programmare. Serve cautel… - SkyTG24 : Il ministro per gli Affari Regionali Francesco #Boccia è tornato a ribadire a Sky TG24, a margine di un incontro ad… - chetempochefa : 'Perché possiamo fare shopping e non possiamo cenare a Natale insieme? Come funziona il contagio con il covid?' Ce… - TerraAriaFuoco : Grazie #Merola ,beautiful . Grazie #Bonaccini ,super beautiful. #ZonaGialla #ComunediBologna #Bologna #Covid… - TeleCapriNews : Natale: Confcommercio, frenano gli acquisti anticipati a fine novembre a causa dell’incertezza dovuta al Covid: A c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Natale Le luci del Natale al tempo del Covid AGI - Agenzia Italia La lezione dimenticata

Ieri, sabato, tornando a casa dopo aver lasciato la sede del giornale, mi sono imbattuto in scene davvero raccapriccianti. Affollamenti davanti ai bar, file lunghissime davanti agli uffici postali, ai ...

Coronavirus, confini blindati: il dramma delle badanti bloccate in Abruzzo

L'emergenza sanitaria provocata dal Covid colpisce a tutti i livelli anche il mondo del lavoro domestico. Secondo Domina, l'associazione di datori di lavoro domestico, se i figli non ...

Ieri, sabato, tornando a casa dopo aver lasciato la sede del giornale, mi sono imbattuto in scene davvero raccapriccianti. Affollamenti davanti ai bar, file lunghissime davanti agli uffici postali, ai ...L'emergenza sanitaria provocata dal Covid colpisce a tutti i livelli anche il mondo del lavoro domestico. Secondo Domina, l'associazione di datori di lavoro domestico, se i figli non ...