Covid, Lombardia zona gialla: cosa si può fare e cosa no dal 13 dicembre (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dicembre 2020 - La Lombardia si sveglia nel giorno di Santa Lucia in zona gialla. Ma, attenzione, non è un 'liberi tutti': la regione passa semplicemente a un regime di regole attenuato ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 132020 - Lasi sveglia nel giorno di Santa Lucia in. Ma, attenzione, non è un 'liberi tutti': la regione passa semplicemente a un regime di regole attenuato ...

Agenzia_Ansa : Da oggi Piemonte, Lombardia, Basilicata e Calabria in area gialla #Covid #ANSA - espressonline : Lombardia, la sanità privata piange miseria: «Dateci i ristori per le perdite Covid» - dellorco85 : La Lombardia è la regione più colpita dal Covid in Italia e tra le più colpite al mondo. Sentire #Fontana dire 'Son… - infoitinterno : Covid: dalla Lombardia alla Calabria, quali regioni cambiano colore e cosa succede - infoitinterno : Covid, Lombardia e Piemonte in zona gialla: via libera alla “fuga” verso le seconde case -