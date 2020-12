Covid, l'Italia il paese con più morti in Europa: superato anche il Regno Unito, sono 64.036 (Di domenica 13 dicembre 2020) L'Italia è il paese in Europa con il maggior numero di decessi da Covid. Secondo i dati dell'osservatorio della Johns Hopkins University il numero di decessi da coronavirus nel mondo... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 dicembre 2020) L'è ilincon il maggior numero di decessi da. Secondo i dati dell'osservatorio della Johns Hopkins University il numero di decessi da coronavirus nel mondo...

