Covid Liguria, 331 nuovi casi e 8 deceduti. Bassetti: “Convincere gli italiani a vaccinarsi” (Di domenica 13 dicembre 2020) Continua la discesa dei malati Covid ricoverati in regione: sono 16 in meno, con 843 ospedalizzati in generale, 75 dei quali in terapia intensiva (erano 77 ieri) Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 13 dicembre 2020) Continua la discesa dei malatiricoverati in regione: sono 16 in meno, con 843 ospedalizzati in generale, 75 dei quali in terapia intensiva (erano 77 ieri)

StampaSavona : Covid, in Liguria altre 8 vittime e 331 casi in più, ma calano ancora i ricoveri - fontanabuona : 331 nuovi positivi al Covid 19 in Liguria - lucainge_tweet : 331 nuovi positivi al Covid 19 in Liguria - tigullio_tweet : 331 nuovi positivi al Covid 19 in Liguria - infoitinterno : Covid, in Liguria 331 nuovi positivi: altri 8 decessi, ma calano ricoverati e pazienti in terapia intensiva -