Covid, le ultime dal Governo per Natale: tutti a rischio (Di domenica 13 dicembre 2020) Covid e Natale – Nemmeno il tempo di lasciare spazio alle indiscrezioni che parlavano di leggeri allentamenti delle misure anti Covid durante il periodo natalizio, che il Governo pensa a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 13 dicembre 2020)– Nemmeno il tempo di lasciare spazio alle indiscrezioni che parlavano di leggeri allentamenti delle misure antidurante il periodo natalizio, che ilpensa a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

LaStampa : Per i media scuole e negozi chiusi al più tardi il 16 dicembre. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 28.438 ca… - lavocedigenova : Covid, Toti: 'Si conferma trend in discesa delle ultime settimane' - squopellediluna : Sono 17.938 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 484 i morti. Sabato i contagi registrati er… - g_valenza : Covid: Francia, 11.533 nuovi casi nelle ultime 24 ore - CorriereQ : Covid: Francia, 11.533 nuovi casi nelle ultime 24 ore -