Covid, la frase shock: "Noi calabresi resistiamo meglio al virus perché siamo africani bianchi" (Di domenica 13 dicembre 2020) I calabresi e i meridionali resistono meglio al coronavirus? Sì, perchè sono "africani bianchi". Sono le parole pronunciate da Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva nel corso di una trasmissione... Leggi su feedpress.me (Di domenica 13 dicembre 2020) Ie i meridionali resistonoal corona? Sì, perchè sono "". Sono le parole pronunciate da Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva nel corso di una trasmissione...

RobertoBurioni : Per l'ennesima volta mi viene attribuito un virgolettato mai detto. Mi riferivo agli effetti a LUNGO TERMINE del va… - infoitinterno : La frase choc del deputato Librandi di Italia Viva: 'Meridionali resistono al Covid perché sono africani bianchi' - occhio_notizie : #Covid, la frase shock del deputato di Italia Viva: 'I meridionali resistono perché sono africani bianchi' - axfsh : @MassimGiannini Buon covid anche a lei e famiglia. Ma una frase meno stupida proprio non le veniva? - caimano65 : La smettete per favore di chiedere lumi a questo foriero di sventure? Sono mesi e mesi che apre bocca e gli fosse m… -