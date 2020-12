Covid, la frase shock: 'Noi calabresi resistiamo meglio al virus perché siamo africani bianchi' (Di domenica 13 dicembre 2020) I calabresi e i meridionali resistono meglio al coronavirus? S , perch sono "africani bianchi". Sono le parole pronunciate da Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva nel corso di una trasmissione ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 13 dicembre 2020) Ie i meridionali resistonoal corona? S , perch sono "". Sono le parole pronunciate da Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva nel corso di una trasmissione ...

