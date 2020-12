Covid Italia, bollettino oggi 12 dicembre: 19.903 nuovi casi e 649 morti. Maglia nera Veneto, poi Lombardia e Emilia (Di domenica 13 dicembre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 12 dicembre 2020. Sono 19.903 i nuovi casi di coronavirus in Italia, per un totale di 1.825.775. Secondo i dati del ministero della Salute... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 dicembre 2020), ildi122020. Sono 19.903 idi coronavirus in, per un totale di 1.825.775. Secondo i dati del ministero della Salute...

