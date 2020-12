Covid Italia, bollettino 13 dicembre: 17.938 nuovi casi e 484 morti. Tasso positività sale all'11,7% (Di domenica 13 dicembre 2020) Coronavirus in Italia. Il bollettino di domenica 13 dicembre. Nelle ultime 24 ore si registrano 17.938 nuovi contagi (ieri 19.903) e 484 morti (ieri 649). Sono stati... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 13 dicembre 2020) Coronavirus in. Ildi domenica 13. Nelle ultime 24 ore si registrano 17.938contagi (ieri 19.903) e 484(ieri 649). Sono stati...

lorepregliasco : L'Italia, con 64.036 decessi COVID, è da oggi ufficialmente il Paese europeo con più morti in assoluto. In proporz… - RobertoBurioni : Il Consiglio di Stato sancisce che i medici sono liberi di prescrivere ai loro pazienti affetti da COVID-19 un farm… - MassimGiannini : Con più di 64 mila morti, l’Italia ha il record europeo di vittime per #Covid. E la politica discute di verifiche r… - PatriotaIl : RT @ClaudioDeglinn2: ITALIA. Positivi: 686.031 Deceduti: 64.520 (+484) Primi in Europa! Pazienti in terapia intensiva: 3.158 (-41) Con tutt… - MarcoApicella_ : @stanzaselvaggia Anche in Campania è così, ma io mi domando: sono cretino a restare chiuso in casa da depresso, vuo… -