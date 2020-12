Covid in Lombardia, il bollettino di oggi domenica 13 dicembre: 144 decessi e 2335 nuovi casi (Di domenica 13 dicembre 2020) Covid in Lombardia , sono 2335 i nuovi positivi secondo i dati del bollettino ufficiale di oggi domenica 13 dicembre. In Lombardia sono stati fatti 25.523 tamponi, con un rapporto del 9,1%. Le vittime ... Leggi su leggo (Di domenica 13 dicembre 2020)in, sonopositivi secondo i dati delufficiale di13. Insono stati fatti 25.523 tamponi, con un rapporto del 9,1%. Le vittime ...

Agenzia_Ansa : Da oggi Piemonte, Lombardia, Basilicata e Calabria in area gialla #Covid #ANSA - dellorco85 : La Lombardia è la regione più colpita dal Covid in Italia e tra le più colpite al mondo. Sentire #Fontana dire 'Son… - Corriere : Covid, migliaia di visoni abbattuti in Lombardia: il video denuncia - ChiaraBaldi86 : Dati di oggi della #Lombardia: Positivi: +2335 (di cui 151 'debolmente positivi') Ricoverati: 5159, -130 Terapia i… - AnsaLombardia : Covid: 2335 nuovi casi in Lombardia, 144 vittime. Diminuiscono ricoverati in intensiva e altri reparti | #ANSA -